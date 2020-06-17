İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,857
  • EURO
    7,6909
  • ALTIN
    380.366
  • BIST100
    110940
Spor

Denizlispor'da Onazi 3 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:28
ABONE OL

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Onazi'nin çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildiği ve 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Orta saha oyuncusu Onazi'nin 2-3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Topuğundan sakatlık yaşayan Recep Niyaz'ın tedavisi devam ettiği ve bir süre önce bağırsak ameliyatı geçiren Isaac Sackey'in takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru'nun cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği ve bu karşılaşma öncesi Hugo Rodallega, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi'nin ise 3'er sarı kartla kart ceza sınırında bulunduğu açıklandı.

Öte yandan yarın teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kovid-19 ve antikor testi yapılacak.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemeleri kapsamında futbol müsabakalarında taraftar gruplarının toplanmasına ve müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında, takım karşılama, uğurlama, kutlamalar için tesislere gitmelerine, protesto gösterisinde bulmalarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Eğitimini Japonya'da aldı... Siparişlere yetişemiyor!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.