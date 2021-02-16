Denizlispor'da Recep Niyaz, Sacko ve Tusha'dan sevindirici haber

DHA 16 Şubat 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 11:26

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftadır son sırada yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını azaltmaya başlayan Yukatel Denizlispor'da alt sıralardaki direkt rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynanacak hayati öneme sahip maç öncesi sakatlardan iyi haber geldi. İyileşen Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Veton Tusha'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Denizli Atatürk Stadı'nda cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede cezalı duruma düşen Lopes'den yararlanamayacak Denizlispor'da Recep, Sacko ve Tusha'nın iyileşmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. Kritik 90 dakika öncesi Denizlispor 24 maçta topladığı 18 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde 21'inci sırada yer alırken, 23 haftada 20 puan alan Gençlerbirliği ise 19'uncu basamakta yer alıyor.