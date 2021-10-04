Denizlispor'da Serhat Gülpınar için karar verildi

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:00

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Boluspor karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, zorlu bir deplasmandan puanla döndüklerini belirtti. Ligin başlamasına 9 gün kala yönetim olarak göreve geldiklerini kaydeden Uz, sezon başladıktan sonra fedakarlıklar içinde 19 transfer yaparak takımı kurabildiklerini aktardı. Birçok takım sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini, takımlarının kamp yapamadığını vurgulayan Uz, bu nedenle oyuncularının hem fiziksel olarak hazır olmak hem de sahada puan toplamak için gayret ettiğini ifade etti.

BAŞKAN UZ HEDEFİ HATIRLATTI

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Uz, "Eyüpspor ve Adanaspor galibiyetlerinin ardından kamuoyunda şampiyonluk ya da Play-Off şarkıları söylenmeye başladı. Biz o zaman da ilk hedefimizin ligde kalmak olduğunu hatırlattık. Ne iki galibiyetten sonra ne de iki mağlubiyetten sonra fikrimizi, hedefimizi veya düşüncemizi değiştirmedik. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı aldığımız sonuçlara göre değiştirmiyoruz" dedi.

SERHAT GÜLPINAR'A DESTEK

Yönetim olarak teknik direktör Serhat Gülpınar'ın arkasında olduklarının altını çizen Başkan Mehmet Uz, "Bizi üzen, iki mağlubiyet veya kötü futbol sonrasında sürekli olarak teknik heyetimiz ve bazı oyuncularımıza karşı verilen tepkilerdir. Kötü sonuçlar veya kötü futbolda elbette eleştiriler olacaktır. Ancak bu eleştirileri yaparken kulübün durumunu da düşünerek hareket edilmesinde fayda vardır. Biz teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ve ekibini inandığımız için göreve getirdik ve bu inancımızı sürdürüyoruz. Kötü sonuçların ardından teknik heyet değişikliklerinin nelere mâl olduğunu görmek için geçmiş birkaç sezona bakmak yeterlidir. Her teknik direktör değişikliği kulübe ekstra maliyetler getirmekte ve bu maliyetler sebebiyle kulübümüz daha bir çıkmaza girmektedir" diye konuştu.

Başkan Uz, taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyerek, zorlu ve uzun lig maratonunda destek beklediklerini aktardı.