Denizlispor'da Serhat Gülpınar'dan futbolculara sert uyarı

DHA 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:08

Karşılaşmada öne geçmesine rağmen uzun süre eksik oynayan rakibine yenilen Denizlispor, oynadığı futbolla taraftarlarının tepkisini çekti.

Transfer sezonunun sön bölümünde Ömer Şişmanoğlu, Brahim Darri, İsmail Aissati, Ogenyi Onazi, Leo Schwechlen, Muğdat Çelik gibi önemli oyuncuların da arasında bulunduğu 19 futbolcuyu kadrosuna katarak güçlü bir ekip kuran Denizlispor, Altınordu sınavını unutarak gözünü Yılport Samsunspor maçında mutlak 3 puan almaya çevirdi. Sezona ligde kalma parolasıyla başlayan yeşil-siyahlı ekip, 2 günlük iznin ardından bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Ege ekibinde, sakat yada cezalı futbolcu bulunmuyor.