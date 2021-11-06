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Spor

Denizlispor'da Serhat Gülpınar'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:50
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Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a son 5 dakikada yediği gollerle 3-0 yenilen Altaş Denizlispor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeşil siyahlıların başında 7 maça çıkan Gülpınar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

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