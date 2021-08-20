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Spor

Denizlispor'dan bir transfer daha! Gökhan Süzen...

TFF 1. Lig takımı Denizlispor bugün art arda transfer açıklamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Stackhowiak, Onazi ve Okan Derici'yi kadrosuna kattığını duyuran Ege temsilcisi, Gökhan Süzen'le de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

DHA20 Ağustos 2021 Cuma 14:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:26
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TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor, Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde eski oyuncularına yönelen Denizlispor'da Gökhan, daha önce 2018-19 sezonunda takımda görev almış ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil-siyahlılar, transferde eski oyuncuları Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ile de sözleşme imzalamıştı.

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