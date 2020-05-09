İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'dan Bülent Uygun'a 2 yıllık sözleşme
Spor

Denizlispor'dan Bülent Uygun'a 2 yıllık sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetimin, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun'a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:08
ABONE OL

Süper Lig'in 22'nci haftasında Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Bülent Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.

Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uygun, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Uygun, koronavirüs salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

İşte Türkiye'nin 'Mini tank'ı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.