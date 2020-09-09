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Spor

Denizlispor'dan çifte transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, sol bek Sakıb Aytaç ve sağ bek Özer Özdemir'le anlaşmaya vardı.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 10:50
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Süper Lig'de 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçı öncesi transfer harekatını sürdüren Denizlispor, Yeni Malatyaspor'dan Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna kattı. 

Yeşil-siyahlı kulüpte daha önce 2012 yılında A2 takımda forma giyen 29 yaşındaki sol bek Sakıp ve Fransa'da Le Havre altyapısında yetişip geçen sezon başında Malatya'ya transfer olan 22 yaşındaki defans oyuncusu Özer, kente gelerek yönetimle anlaştı. 

Özer, Süper Lig kariyerinde geçen sezon 8, Gençlerbirliği, Kayserispor, Antalyaspor gibi kulüplerde de oynayan tecrübeli futbolcu Sakıb ise 101 maça çıktı. 

Denizlispor, transferde daha önce eski file bekçisi Cenk Gönen'i alıp, yabancılar Bakalorz, Mesanovic, Sagal ve Pantilimon'u da renklerine bağlamıştı.

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