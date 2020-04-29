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Spor

Denizlispor'dan sosyal mesafeli antrenman

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen arada evden çalışmalarını tamamlayıp sahaya inen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlisporlu oyuncular, koronavirüs testinden geçip antrenmanlara başladı. Futbolcular, 4'lü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalıştı.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:23
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Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanan futbolcular ilk önce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testin ardından futbolcular gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca oyuncuların sahalardan uzak kaldığını belirterek, “Denizlispor olarak çalışmalarımıza başladık. Önce koronavirüs testinden geçtik. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Şu an için hiçbir futbolcumuzda sağlık sorununa rastlanmadı" dedi.

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