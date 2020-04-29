Denizlispor'dan sosyal mesafeli antrenman

DHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:23

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanan futbolcular ilk önce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testin ardından futbolcular gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca oyuncuların sahalardan uzak kaldığını belirterek, “Denizlispor olarak çalışmalarımıza başladık. Önce koronavirüs testinden geçtik. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Şu an için hiçbir futbolcumuzda sağlık sorununa rastlanmadı" dedi.