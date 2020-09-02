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Spor

Denizlispor'dan Subotic'e transfer teklifi

Bir dönem Borussia Dortmund'da da forma giyen ve kariyerinde Bundesliga şampiyonlukları bulunan Union Berlin'in Sırp stoperi Neven Subotic, Denizlispor'un transfer gündeminde.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer etmek için girişimlere başladı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edildi.

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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