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Spor

Denizlispor'u zor maçlar bekliyor

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'a da yenilerek sondan ikinci sırada kalıp milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor, ara sonrası zorlu bir periyoda girecek.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:39
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Antrenmanlara yarın yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından 9'uncu haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10'uncu haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11'inci haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 12'inci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13'üncü haftada sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. 

Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde edip 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Denizlispor'da düz koşulara başlayan Özgür Çek, Sakıb ve Mustafa Yumlu, milli arada takıma katılacak.

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