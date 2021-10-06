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Spor

Denizlispor'un ismi değişti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Altaş Yatırım AŞ ile isim hakkı ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:06
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TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Altaş Yatırım AŞ. ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ile Altaş Yatırım AŞ. Başkanvekili Mehmet Altaş'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Başkan Mehmet Uz, Altaş Yatırım'ın Denizlispor markasına sahip çıktığını, sadece isim hakkı değil, diğer sponsorluklar noktasında da ortak noktada buluştuklarını belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini ve kulübe yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini aktaran Uz, "Böyle zor bir dönemde bu anlaşma bizim için çok önemli. Bu anlaşma en az 7 milyon liralık bir çalışmayı hedefliyor. Hemşehrimiz olan Mehmet Altaş ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Altaş da iki önemli markanın buluştuğunu belirterek, "Denizlispor bizim için önemli bir marka. 'Bu takım bizim.' diyebiliyorum. İnşallah Denizlispor başkanı ve yönetimi ile beraber daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi bir takım olmak için çalışacağız. Bu birliktelik inşallah Denizlispor için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında takımın isminin "Altaş Denizlispor" olacağı dile getirildi.

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