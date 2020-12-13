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Spor

Denizlispor'un kalesi düştü!

Süper Lig'de topladığı 6 puanla 20. sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla gol gören ekip oldu.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 12:09 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 12:09
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Süper Lig’de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor kötü gidişini bir türlü durduramadı. Oynadığı 11 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda, teknik direktörlük değişikliği de etkili olmadı. Robert Prosinecki ile yollarını ayırıp göreve Kenan Atik’i getiren Yukatel Denizlispor’da beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Denizlispor, Atik yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan elde etti.

Topladığı 6 puanla 20’nci sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla gol gören ekip oldu. Oynadığı maçlarda rakip kalelere 10 gol atan Ege ekibi, -11 averajla bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.

Son olaraka Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar daha sonra düşme hattında doğrudan rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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