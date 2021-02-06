Denizlispor'un rakibi Antalyaspor

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:28

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Teknik direktör değişikliğine gittikten sonra Hakan Kutlu yönetiminde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor 24. haftaya 17 puanla son sırada girdi.

Ligde son 7 maçta mağlubiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda sahadan 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor, 24. hafta öncesinde 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Antalya ekibinde kırmızı kart cezalısı Veysel Sarı ile sarı kart cezalısı Nando, yarın forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'LA 28. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor daha önce Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 27 karşılaşmada, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 34 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.