Denizlispor'un Tom Boere'ye kanca attığı öğrenildi

Denizlispor, transferde büyük oynuyor. Hücum hattına Rodallega, Sacko ve Sedat gibi isimleri transfer eden yeşil-siyahlılar kancayı Twente'li Boere'ye taktı.

Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta 16 gol, 4 asist yaparak 20 gole etki eden golcü oyuncuyla yönetimin yıllık maş konusunda pazarlık halinde olduğu öne sürüldü. Yeşil-siyahlılar hücum hattına Boere'yi alarak gol sorunu yaşamak istemiyor.