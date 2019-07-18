Denizlispor'un Tom Boere'ye kanca attığı öğrenildi
Forvete Hugo Rodallega'yı alan Denizlispor'un Twenteli Tom Boere'ye kanca attığı öğrenildi. Hollandalı forvetin birçok talibinin olduğu ancak Horoz'un transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.
Denizlispor, transferde büyük oynuyor. Hücum hattına Rodallega, Sacko ve Sedat gibi isimleri transfer eden yeşil-siyahlılar kancayı Twente'li Boere'ye taktı.
Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta 16 gol, 4 asist yaparak 20 gole etki eden golcü oyuncuyla yönetimin yıllık maş konusunda pazarlık halinde olduğu öne sürüldü. Yeşil-siyahlılar hücum hattına Boere'yi alarak gol sorunu yaşamak istemiyor.
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