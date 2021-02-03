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Spor

Denizlispor'un Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile oynayacağın karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor'un maç kadrosu belli oldu.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:00
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanan antrenmana sol dizinde ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Hadi Sacko katılmadı.

Tedavileri devam eden Özgür Çek ve Veton Tusha takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fabiano Leismann, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor maçı için bugün uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Muhammet Özkal, Görkem Can, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Recep Niyaz, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Ahmad Yasin, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

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