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Spor

Denizlispor'un transfer yasağı kalktı

Süper Lig takımlarından Denizlispor'da transfer yasağı kaldırıldı. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımız.' ifadelerine yer verildi.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 15:54 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:54
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Süper Lig'de yarın sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor, geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e olan borcun faiziyle ödendiğini belirterek transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. 

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi. Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.

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