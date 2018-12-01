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Dennis Man'ın tek derdi Fenerbahçe'de oynamak

Manchester United'ın kapısından dönen genç yetenek Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti.

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Fenerbahçe'nin radarında yer alan Steaua Bükreş'li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Fotomaç'ta yer alan habere göre; raket gibi sol ayağıyla dikkat çeken ve sağ açıkta görev yapan Man, Premier Lig devi Manchester United'ın kapısından dönmüştü. Steaua Başkanı Gigi Becali'nin "3 milyon euroya olmaz 30'a bırakırım" dediği 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

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