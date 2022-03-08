Denver Nuggets'tan üst üste 5. galibiyet

Son 10 maçında 9. galibiyetini alan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 32 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.
Warriors'ta Jordan Poole'un 32 sayı, 7 asist ve Moses Moody'nin 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 121-106
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 113-110 (uzatmada)
Miami Heat-Houston Rockets: 123-106
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 124-81
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 117-110
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 131-124
Sacramento Kings-New York Knicks: 115-131