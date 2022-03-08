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Spor

Denver Nuggets'tan üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede Denver Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Golden State Warriors maçını 131-124 kazanarak rakibine peş peşe 5. mağlubiyetini yaşattı.

8 Mart 2022 Salı 12:28 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:28
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Son 10 maçında 9. galibiyetini alan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 32 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Warriors'ta Jordan Poole'un 32 sayı, 7 asist ve Moses Moody'nin 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 121-106

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 113-110 (uzatmada)

Miami Heat-Houston Rockets: 123-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 124-81

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 117-110

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 131-124

Sacramento Kings-New York Knicks: 115-131

  • Denver Nuggets
  • Golden State Warriors

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