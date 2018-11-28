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Denver'da Malik Beasley, Jamal Murray ve Paul Millsap şov yaptı

NBA'de Denver Nuggets, Pepsi Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 117-85'lik skorla yendi.

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NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 117-85 mağlup etti ve ligdeki 14. galibiyetini aldı. Denver'da Malik Beasley, Jamal Murray, Paul Millsap 20 sayı ile oynadı. Ligdeki 9. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma 21 sayı, 3 asist ve LeBron James 17 sayı, 7 asistle takımına katkıda bulundu. 

Toronto Raptors, FedEx Forum'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 122-114'lik skorla mağlup etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Ligdeki 18. galibiyetini alan Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 asist, Fred Vanvleet 18 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 8. yenilgisini alan Grizzlies'ta ise Marc Gasol'un 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 blokluk performansı yetmedi. 

NBA'de normal sezon heyecanı 10 müsabaka ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle: 

Detroit Pistons: 115 - New York Knicks: 108 

Miami Heat: 113 - Atlanta Hawks: 115 

Memphis Grizzlies: 114 - Toronto Raptors: 122 

Denver Nuggets: 117 - Los Angeles Lakers: 85 

Phoenix Suns: 104 - Indiana Pacers: 109 

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