İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denzel Dumfries: Mücadelemizle gurur duyuyorum
Spor

Denzel Dumfries: Mücadelemizle gurur duyuyorum

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e 1-0 yenilen Inter'de Denzel Dumfries, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2023 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Denzel Dumfries: Mücadelemizle gurur duyuyorum
ABONE OL

Inter'in Hollandalı savunmacısı Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi finali sonrası konuştu.

Dumfries sahaya kazanmaktan başka sonucu düşünmeden çıktıklarını belirterek, "Inter için oynuyorsanız her zaman kazanmak için oynarsınız, bence bu maçın ardından başımız dik durabiliriz. Bu akşamki maçtaki mücadelemizle gurur duyuyorum ama ne yazık ki kazanamadık." diye konuştu.

Hollandalı oyucu sahada herşeylerini verdiğini söylediği açıklamasını, "Bu bir finaldi, son düdüğe kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptık ama şanssız bir gol yedik. Bu maça gerektiği şekilde hazırlanmıştık, sonu mutlu olmadığı için üzgünüz. Aslında açıklaması zor, ligi kazanamadık, burada da finalde kaybettik. İyi bir sezon geçirdik ama yorumlaması zor." sözleriyle tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.