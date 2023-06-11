Denzel Dumfries: Mücadelemizle gurur duyuyorum

Inter'in Hollandalı savunmacısı Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi finali sonrası konuştu.

Dumfries sahaya kazanmaktan başka sonucu düşünmeden çıktıklarını belirterek, "Inter için oynuyorsanız her zaman kazanmak için oynarsınız, bence bu maçın ardından başımız dik durabiliriz. Bu akşamki maçtaki mücadelemizle gurur duyuyorum ama ne yazık ki kazanamadık." diye konuştu.

Hollandalı oyucu sahada herşeylerini verdiğini söylediği açıklamasını, "Bu bir finaldi, son düdüğe kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptık ama şanssız bir gol yedik. Bu maça gerektiği şekilde hazırlanmıştık, sonu mutlu olmadığı için üzgünüz. Aslında açıklaması zor, ligi kazanamadık, burada da finalde kaybettik. İyi bir sezon geçirdik ama yorumlaması zor." sözleriyle tamamladı.