Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, istatistikleri altüst ediyor. Bu sezon ligde en fazla gol atan, net gol pozisyonuna giren, isabetli şut çeken, gol beklentisi yakalayan ve rakip ceza sahasında topla buluşan takım olan sarı lacivertliler, deplasman galibiyeti rekoruna koşuyor. 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ile 10'unda kalesini gole kapatan Kanarya, 1 maç daha kazanırsa 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek.

ŞİMDİDEN 40 PUANA ULAŞTI

Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan F.Bahçe, 21 takımla oynanan sezonda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 47 puan almıştı. Kanarya bu sezon 40 puana 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlikle ulaştı. 2 galibiyet gelmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok dış saha maçı kazanan takım olacak. Seri galibiyet açısından 2005-06'da 8, 2010-11'de 11 galibiyet vardı. Kanarya, deplasmanda Trabzon'u geçmesi durumunda 2010-11'deki rekora yaklaşacak.

2 DERBİ MAÇI DEPLASMANDA

Bu sezon 5 maçta puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 4'ünü Kadıköy'de tattı. İç sahada daha çok zorlanan Fenerbahçe'nin kalan 10 maçının 5'i deplasmanda. Bunların ikisi ise derbi. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor ve Galatasaray'a konuk olacak. İç sahada ise Beşiktaş derbisi var. 10 Mart'ta Pendik'i ağırlayacak olan Kanarya, 17 Mart'ta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi nisan ayında, şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray derbisi ise ligin bitiminin bir önceki haftasında deplasmanda Rams Park'ta oynanacak.