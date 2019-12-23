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Spor

Deplasman kâbusu bitmiyor

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim’le son 3 sezonda çıktığı 34 dış saha maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alırken, toplamda 51 puan kazandı, bir o kadar da (51) kaybetti.

Star Spor23.12.2019  00:29 - Güncelleme: 23.12.2019  00:29

ASLAN deplasmanda kükreyemiyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in 21 Aralık 2017’de göreve gelmesinin ardından Süper Lig’de 34 dış saha maçına çıktı. Terim’li Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi alarak 51 puan topladı. CimBom aynı zamanda 51 puan kaybederek deplasman kâbusunu bitiremedi. Rakiplerine 11 mağlubiyet, 9 beraberlik sonucu 42 puan kaptıran Galatasaray’ın 9 puanı da beraberlikler yüzünden uçup gitti. 2017-2018 sezonunda 24 Aralık’tan sonra deplasmanda 11 puan bırakan Aslan, 2018-2019 sezonu boyunca dış sahada 25 puan yitirdi. Galatasaray bu sezon ise şu ana kadar 8 karşılaşmada deplasmanda 3 yenilgi, 3 beraberlik sonrası 16 puan kaybetti.

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