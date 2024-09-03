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Spor

Deplasman 'Reis'i Samsunspor

Süper Lig ekibi Samsunspor, geçen yıl 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, bu sezon Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde oynadığı 2 deplasman maçını da kazandı.

IHA3 Eylül 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Deplasman 'Reis'i Samsunspor
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11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığından sonra göreve gelen Alman Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde kümede kalmayı başaran Samsunspor, tüm olumsuzluklara rağmen yeni sezona iyi başladı. Geçen yıl iç sahada gösterdiği başarılı performans ile lige tutunan kırmızı-beyazlılar, 19 deplasman maçında sadece Adana Demirspor karşısında galip gelebilmişti. Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde başladığı bu sezonda oynadığı 2 deplasman maçını da gol yemeden kazanarak, dışarıda 2'de 2 yaptı. 12 yıl aradan sonra deplasmanda üst üste 2 kez kazanan Samsun temsilcisi, şimdiden geçen sezonu geride bıraktı.

Lige verilen milli maç arasına 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 6 puan ile 7. sırada giren Samsunspor, bu sezon kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Hatayspor'u da 3-0 ile geçmeyi başardı.

Samsunspor, milli maç arasından sonra ligdeki ilk 5 maçını Konyaspor (E), Çaykur Rizespor (D), Göztepe (E), Adana Demirspor (D) ve erteleme müsabakasında Başakşehir (E) takımlarına karşı oynayacak.

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