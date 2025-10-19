Maçın ilk yarısında toplam 7 sarı kart çıktı.

Icardi 1. dakikada, Osimhen ise 83'te direğe takıldı.

Cim-Bom, bu sezon ligde ilk kez deplasmanda gol yedi.

Galatasaray, yüzde 67 ile ilk yarıda topa sahip olan taraftı. Oyunun kontrolünü 45 dakika boyunca bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, rakibine şut şansı bile vermedi. Başakşehir, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamadı. Buna karşılık Cim-Bom, 9 şut denemesinde 3 isabet yakalayarak 45+3'te golü buldu. Rakip ceza sahasında ise tam 14 kez topla buluştu. Sara ve İlkay Gündoğan'ın oyun zekası, Torreira'nın arkadaki desteğiyle birlikte Teknik Direktör Okan Buruk'un planı sahaya yansıdı. Maçtaki ilk pozisyonuna 47. dakikada giren Başakşehir, golü buldu fakat ofsayt nedeniyle skor değişmedi. 59'da Shomurodov bir kez daha attı. Fakat 2 dakika sonra Sane yanıt verdi. 74'te 4 değişiklik birden yapan Okan Buruk; Yunus, Jakobs, Lemina ve Osimhen'le takımı tazeledi. Kalan sürede hata yapmayan Cim-Bom, etkili oynasa da üçüncü golü bulamadı. Milli ara dönüşü kazanan Aslan, ligdeki yenilmezlik serisini 17'ye yükseltti. Deplasmandaki galibiyet serisi ise 9'a çıktı.

HOCAMIZLA IYI ÇALIŞTIK

Leroy Sane, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Çok iyi bir maç geçirdik. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve iyi hazırlandık. Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. İlkay büyük bir oyuncu... City'en, Almanya'dan beraber oynadığım arkadaşım. Saha içinde ve dışında birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor."

HAKEM HERKESİ ZORLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çarşamba günü oynayacakları Bodo/Glimt maçını değerlendirdi: "Tehlikeli oyuncuları var. Kazanmak büyük bir avantaj getirecek bize. Başakşehir'e karşı çok kart gördük. Benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme 'okey' yaptım, bana sarı gösterdi. Dünyada ilktir bu. Protestom da yoktu. İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı. Allah herkese sabır versin. Sane'den beklentimiz çok yüksek. Antrenman performansıyla bugün sahadaki performansı aynıydı. İlkay oyunculuğu, takıma verdiği destek çok önemli."