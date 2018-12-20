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Deplasmanda Buducnost'u 89-65 yenen Fenerbahçe Beko, üst üste 10. galibiyetini aldı

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Buducnost'u 89-65 mağlup etti ve 14. maçında 13. galibiyetini aldı.

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Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu ve Erick Green ile etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 8-12 önde geçti. Vesely'nin oyuna girmesiyle kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, ilk çeyreği de 20-26 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Vesely ve Kalinic ile sayılar bulan temsilcimiz, 8:25 kala skoru 20-31 yaptı. Petar Popovic ve Earl Clark ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 5:47 kala skoru 28-31'e getirdi. Clarke ile bir isabet daha bulan Buducnost, 4:38 kala skoru 30-31 yaptı. Ev sahibi takım, 3:26 kala da skoru 34-34'e yapmayı başardı. Karadağ ekibi son 50 saniyeye 40-37 önde girdi. İlk yarı ise 40-40 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Bobby Dixon ve Vesely'nin etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakika geçilirken 47-54'lük üstünlüğü yakaladı. Erick Green ve Vesely ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, 2:23 kala skoru 51-63'e getirdi. Temsilcimiz, çeyreği de 55-67 önde tamamladı.

Son çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 61-72'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Lauvergne ile etkili olan temsilcimiz, son bölümde farkı daha da açmayı başardı. Temsilcimiz maçı da 89-65'lik skorla kazandı.

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