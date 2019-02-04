Deplasmanda kayıp 16 puan

ASLAN dış saha fobisini bir türlü yenemiyor. Geçen sezon 75 puanla şampiyon olurken 34 haftalık maratonda 27 puan kayıp yaşayan Galatasaray evinde sadece 2 puan yitirirken, dı sahada 25 puanlık kayıp yaşamıştı. Bu sezon da geçen yılı aratmıyor. Galatasaray geride kalan 20 haftada rakip sahada çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Son olarak Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir ile de berabere kalıp, Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a boyun eğdi. Deplasmandaki 30 puanın sadece 14’ünü hanesine yazdıran Cim Bom, 16 puan bıraktı. Aslan evinde ise 8 puan kaybetti.