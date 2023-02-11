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Spor

Deprem mağduru Diyarbekirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, depremden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Deprem mağduru Diyarbekirspor ligden çekildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunan Diyarbekirspor, depremden dolayı tesislerinin hasara uğradığını, kalacak yerleri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu şartlarda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadıklarını ifade etti. Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği belirtildi.

"ŞU ANDA FUTBOLU DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, "Sportif direktörümüz Numan Polat'ın ailesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz" dedi.

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