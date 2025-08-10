Deprem sonrası Süper Lig devlerinden geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından Süper Lig devleri de geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

10 Ağustos 2025 Pazar 20:46
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

  • deprem
  • Sındırgı
  • Süper Lig devleri

