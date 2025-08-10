Deprem sonrası Süper Lig devlerinden geçmiş olsun mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından Süper Lig devleri de geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Geçmiş olsun #Balıkesir — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2025

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.