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Spor

Depremde hayatını kaybeden futbolcular ve kaleci antrenörü için Hatayspor'dan taziye mesajı

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Depremde hayatını kaybeden futbolcular ve kaleci antrenörü için Hatayspor'dan taziye mesajı
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Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren 15 yaş altı takımda yer alan futbolcu Fatin Can ve 14 yaş altı takım futbolcusu Hamza Sürer için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "15 yaş altı takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.

14 yaş altı takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok." ifadeleri yer aldı.

Depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için yayımlanan taziye mesajında ise "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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