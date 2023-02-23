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Spor

Depremzedeler yararına hazırlık maçı! Karşıyaka - Konyaspor

Pınar Karşıyaka, Ayos Konyaspor ile oynayacağı özel maçın gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Depremzedeler yararına hazırlık maçı! Karşıyaka - Konyaspor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Daha önce kulüp olarak birçok yardım malzemesini bölgeye tırlarla gönderen yeşil-kırmızılılar, şimdi de bilet gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı bir hazırlık maçı düzenledi.

Anlamlı müsabaka 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Öte yandan karşılaşmanın biletleri 100 TL olurken, bu biletler 24 Şubat Cuma günü 14.00'ten itibaren tüm KSK Store'lardan ve maç günü 12.30 itibariyle gişeden satılacağı duyuruldu.

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