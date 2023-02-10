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Spor

Depremzedelere UEFA'dan 200 bin euro destek

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören depremzedeler için UEFA 200 bin euro yardım yağacağını açıkladı.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Depremzedelere UEFA'dan 200 bin euro destek
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UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin euro yardım yapacağını duyurdu.

UEFA, bugün depremzedeler için ilk etapta 200 bin euro yardım yapacağını açıkladı. UEFA, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında da ek bağış toplama etkinlikleri düzenleneceği de belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA bu bağışı, bu korkunç trajediye acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor." ifadelerini kullandı.

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