İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
Spor

Der Klassiker'de kazanan yok

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.

8 Ekim 2022 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Der Klassiker'de kazanan yok
ABONE OL

Bundesliga'da'nın 9. haftasında Der Klassiker'de Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih, karşılaşmanın 33. dakikasında Leon Goretzka ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bavyera ekibi, 53. dakikada Leroy Sane ile farkı 2'ye yükseltti.

Borussia Dortmund, genç futbolcusu Youssoufa Moukoko ile 74. dakikada farkı bire indirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Edin Terzic'in ekibi 90+5. dakikada Antony Modeste'nin attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Bayern Münih'te Kingsley Coman, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki takım da 16 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Dortmund ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.