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Derbi biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler tükendi.

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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Açıklamada 150 lira fiyatla satışa sunulan biletlerin 10 dakikada tükendiği belirtildi.

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