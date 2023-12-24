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  • Derbi dünya basınında gündem oldu! ''Hiçbir şey değişmedi''
Spor

Derbi dünya basınında gündem oldu! ''Hiçbir şey değişmedi''

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbi dünya basınında gündem oldu. İşte atılan manşetler...

24 Aralık 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Derbi dünya basınında gündem oldu! ''Hiçbir şey değişmedi''
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı.

Derbi dünya basınında gündem oldu. İşte atılan manşetler...

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Fransız basınından L'Équipe: Bu beraberlik Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir şeyi değiştirmedi.

"GÖRECEKLERİ FAZLA BİR ŞEY YOKTU"

Rumen basınından gsp.ro: Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu.

"İKİ TAKIM DA ZİRVEDE"

İspanyol basınından AS: Golsüz eşitlik iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu.

"KEYİFSİZ GEÇEN MAÇ"

Hollanda basınından RTL nieuws: Keyifsiz geçen maçta uzun süre neredeyse hiç pozisyon yaratılmadı.

"İSTANBUL'DA PARTİ YOK"

Peru medyasından RPP.pe: İstanbul'da parti yoktu. Buna rağmen iki takım da en yakın rakiplerine karşı avantajını sürdürdü.

"İKİ TAKIM DA İSTANBUL'DA SIKILDI"

İspanyol basınından Ole: İyi bir maç vaadine rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray, İstanbul'da sıkıldı.

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