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Derbi maçının biletleri 25 Ekim'de satışa çıkacak

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 25 Ekim'de 150 ila bin 100 liraya satışa çıkacak.

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbinin biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Sadece Passolig Kart sahiplerinin alabileceği biletlerin, www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edilebileceği aktarıldı.

Bir kişinin en fazla 2 kart sahibine bilet alabileceği biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle belirlendi:

1. Kategori: 495 lira

2. Kategori: 440 lira

3. Kategori: 385 lira

4. Kategori: 360 lira

5. Kategori: 330 lira

6. Kategori: 305 lira

7. Kategori: 175 lira

8. Kategori: 150 lira

VIP: 900 lira

1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira

1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira

1903 Tribünü C Blok: 1100 lira

(AA)

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