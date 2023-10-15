Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor beraberliği yaşayan Cim Bom sonrasında çıktığı 7 maçı da kazanarak iyi bir form grafiği yakaladı. Hem Avrupa'da hem de ligde her maçını kazanan Fenerbahçe'nin iki puan arkasında ikinci sırada yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar ezeli rakibinden zirveyi almayı planlıyor.

YENİ HEDEF 4'TE 4!



Bu süreçte tüm maçlarını kazanarak yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar diğer milli araya kadar ligde 4 sınava çıkacak. Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'la karşılaşacak Aslan'da hedef zor da olsa 4'te 4... Bu periyottaki ilk sınav cumartesi günü Rams Park'ta Beşiktaş'la...

4 STOPER DE MİLLİ TAKIMDA!



Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stopersiz sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin mevcut kadrosundaki stoperlerden Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı'nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı'nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı'nda yer alıyor.

SANCHEZ DÜŞÜNDÜRÜYOR



Takımını günde çift idmanla hazırlayan teknik direktör Okan Buruk ise özellikle çift kale maçlarda sayısal eksikliği gidermek üzere altyapıdan takviyeler yapmak zorunda kalıyor. Özellikle Sanchez'in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, Milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Buruk'u düşündürüyor.