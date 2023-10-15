İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi Aslan'da kriz! Takımda stoper kalmadı
Spor

Derbi öncesi Aslan'da kriz! Takımda stoper kalmadı

Galatasaray, milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sarı kırmızılılarda 4 stoperin milli takımda görev alması teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. İşte detaylar...

Fanatik15 Ekim 2023 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Derbi öncesi Aslan'da kriz! Takımda stoper kalmadı
ABONE OL

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor beraberliği yaşayan Cim Bom sonrasında çıktığı 7 maçı da kazanarak iyi bir form grafiği yakaladı. Hem Avrupa'da hem de ligde her maçını kazanan Fenerbahçe'nin iki puan arkasında ikinci sırada yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar ezeli rakibinden zirveyi almayı planlıyor.

YENİ HEDEF 4'TE 4!

Bu süreçte tüm maçlarını kazanarak yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar diğer milli araya kadar ligde 4 sınava çıkacak. Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'la karşılaşacak Aslan'da hedef zor da olsa 4'te 4... Bu periyottaki ilk sınav cumartesi günü Rams Park'ta Beşiktaş'la...

4 STOPER DE MİLLİ TAKIMDA!

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stopersiz sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin mevcut kadrosundaki stoperlerden Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı'nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı'nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı'nda yer alıyor.

SANCHEZ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Takımını günde çift idmanla hazırlayan teknik direktör Okan Buruk ise özellikle çift kale maçlarda sayısal eksikliği gidermek üzere altyapıdan takviyeler yapmak zorunda kalıyor. Özellikle Sanchez'in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, Milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Buruk'u düşündürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.