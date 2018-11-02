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Derbi öncesi Ayew ile Donk arasında gerginlik!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınma sırasında Andre Ayew ile Ryan Donk arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, hareketli başladı.
 
Karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda iki takım oyuncuları arasında ısınma sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
 
Ryan Donk, ısınma sırasında taraftarını selamlamak için tribüne doğru giderken ısınan Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti. Bu duruma Andre Ayew sinirlenirken Ryan Donk ile kısa süreli bir temas yaşadı.
 
Fenerbahçeli oyuncular olaya müdahale ederek Ayew'i sakinleştirdi. (Sporx)

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