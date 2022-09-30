Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Üç eksik...

Sarı-Lacivertliler'de sağlık ekibi, Milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları takıma geri kazandırmak için adeta seferberlik ilan etmişti. Söz konusu isimlerden Emre Mor'la birlikte takıma geri dönen Serdar Aziz'in buna rağmen durumu belirsizliğini koruyordu. Alınan bilgiye göre Rennes mücadelesinde oyuna devam edemeyen Luan Peres ve Norveç Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King'in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.

DÖNÜŞ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL!

Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar'ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.