İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5491
  • EURO
    18,2391
  • ALTIN
    997.615
  • BIST100
    3148.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Üç eksik...
Spor

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Üç eksik...

Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de üç eksik bulunuyor. Takıma geç katılan Serdar Aziz, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King ve Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'in derbide forma giymesi beklenmiyor.

Fanatik30 Eylül 2022 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Üç eksik...
ABONE OL

Sarı-Lacivertliler'de sağlık ekibi, Milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları takıma geri kazandırmak için adeta seferberlik ilan etmişti. Söz konusu isimlerden Emre Mor'la birlikte takıma geri dönen Serdar Aziz'in buna rağmen durumu belirsizliğini koruyordu. Alınan bilgiye göre Rennes mücadelesinde oyuna devam edemeyen Luan Peres ve Norveç Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King'in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.

DÖNÜŞ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL!

Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar'ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.