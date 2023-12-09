Bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin hücum yollarındaki istatistikleri dikkat çekti. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta toplam 134 şut çekti, bunların 65'i kaleyi buldu. Kartal, 21 kez gol sevinci yaşadı. Yüzde 15.7'lik gole çevirme oranı yakalayan Beşiktaş'ın gol atma sıkılığı ise 60 dakika. Kara Kartal, attığı bu gollerin 19 tanesini ceza sahası içerisinden kaydetti. 2 kez de dışarıdan rakip fileleri buldu. Beşiktaş'ın gollerinin 11'i sağ ayakla, 4'ü ise sol ayakla geldi. Siyah beyazlılar, 5 defa kafa vuruşu ile sevinç yaşadı, duran toptan ise gol bulamadı.

YARIM SAATTE BİR GOL BULUYOR

F.Bahçe ise rakip kaleye 181 defa şut attı. 94 tanesini isabet ettiren Kanarya, 14 maçta 37 gol buldu. Bununla birlikte 34.1 gol atma sıklığı yakalayan sarı lacivertliler, yüzde 20.4'lük gole çevirme oranı ile rakibine üstünlük sağladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu gollerin 22'sini sol ayakla kaydetti. 8'i sağ ayakla, 4'ü ise kafa vuruşu ile geldi. Ceza sahası içerisinden rakiplerini 33 kez üzen Kanarya, 4 defa dışarıdan gol sevinci yaşadı. 1 kez de duran toptan golü buldu. Sarı lacivertliler, bu sezon ligde kazandığı 5 penaltının sadece 1 tanesinden yararlanamadı. Beşiktaş ise 3 penaltıdan 1'ini atabildi.

KANARYA PENALTI YAPTIRMIYOR

Savunma istatistiklerine bakıldığında ise iki takımın da birbirlerine yakın bir performans koyduğu söylenebilir. Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 gole engel olamazken 8 maçta kalesini korumayı başardı. Beşiktaş ise 16 kez topu filelerinden aldı, 6 mücadelede rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Siyah-Beyazlılar 2 kez penaltı ile cezalandırılırken, F.Bahçe hiç penaltı yaptırmadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, top kapmada yüzde 61.2, ikili mücadelelerde yüzde 53.1 ve hava toplarında yüzde 59.9'luk başarı oranı yakaladı. Sarı-Lacivertliler'in ise top kapmada yüzde 60.8, ikili mücadelelerde 52.1 ve hava toplarında başarı oranı yüzde 57.