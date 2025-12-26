İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor açıkladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavililer, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Savic'in tedavisine başlandığını duyurdu.

26 Aralık 2025 Cuma 20:58
Derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor açıkladı
TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da mücadele öncesi beklenmeyen bir sakatlık yaşandı. Bordo mavili kulüp, tecrübeli futbolcu Stefan Savic'in sakatlığını duyurdu.

Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic ilk yarının son maçı olan Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncu 39. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmıştı.

Trabzonspor, Savic'in MR sonuçlarını açıkladı. Bordo mavililer, Savic'te sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem olduğunu tespit etti.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

