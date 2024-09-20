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Spor

Derbi öncesi kritik hamle! Karaborsaya Fenerbahçe engeli

Fenerbahçe kritik derbi maçı öncesi yayımladığı mesajla karaborsa bilet satışlara darbe indirdi. Sarı kırmızılı ekip, usulsüz şekilde biletlerin devredilmesi durumunda kombinelerin iptal edileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Akşam20 Eylül 2024 Cuma 08:56 - Güncelleme:
Derbi öncesi kritik hamle! Karaborsaya Fenerbahçe engeli
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Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi karaborsa bilet satışına karşı önemli bir hamlede bulundu. Kanarya, derbi öncesi kombine biletlerini internet üzerinden satanların kombinelerinin iptal edildiğini duyurdu. Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir. Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir."

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