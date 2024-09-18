Cim-Bom, ilk devrede 14 şutla kaleyi yokladı. G.Antep'in ikinci yarıdaki ilk şutu gol oldu. Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk asistini yaptı.

Evinde kükreyen Aslan, erteleme maçında ligde tek galibiyeti bulunan G.Antep'i konuk etti. Icardi ve Osimhen gibi golcülerinden mahrum şekilde sahaya çıkan Cim-Bom, izleyenleri alıştırdığı üzere ilk dakikadan itibaren hücumla başladı... Atakların meyvesi de henüz 11'de geldi. Barış Alper, Mertens'in pasında şık bir vücut çalımıyla sıyrılıp köşeyi buldu: 1-0. Farkı ikiye çıkarmak için yüklenen Aslan, fazla beklemedi. 26'da Mertens'in ortasında Batshuayi'nin çıkardığı nefis pası Yunus Akgün ağlara gönderdi: 2-0. Cumartesi günü F.Bahçe ile karşılaşacak olan Cim-Bom, iki farkı bulduktan sonra ataklarına daha 'kontrollü' devam etti. 76'da Barış Alper, nefis girdiği ceza sahasında akıl dolu pasla Batshuayi'ye 'Al da at' dedi: 3-0. 81'de Furkan Soyalp, orta sahadan attığı jeneriklik golle skoru tayin etti: 3-1.

KEREM'E SÖZÜM VARDI

Gaziantep ağlarını havalandırdıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen sevinci yapan Yunus Akgün: "Müthiş mücadele ettik. 5'te 5 ile Kadıköy'e lider gitmek önemliydi. Galatasaray için daima elimden gelenin en iyisini yaparak 'daha iyi bir Yunus' olacağım. Gol atarsam Kerem'in sevincini yapacağımı ona da söylemiştim, sözüm vardı."

KADIKÖY'DE 3 PUAN ISTIYORUZ

Dün akşam G.Antep karşısında 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızlarından olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: "Çok heyecanlanıyorum. Oraya gol atmak ve kazanmak için gidiyoruz. Galatasaray oyuncusu olduğunuzda bunu istiyorsunuz. Oradan 3 puanla dönmek istiyoruz."

TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN

Süper Lig'de ilk kez 4 maç art arda gol sevinci yaşayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından özetle şunları söyledi: "Çok güzel bir ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Artık ona odaklanacağız."