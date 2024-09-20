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Spor

Derbi öncesi nefesler tutuldu! Kadıköy'de taktik savaşları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesi öncesi taktik savaşları maçtan önce başladı. Galatasaray'ı ve hocasını hakemler konusunda sıkça eleştiren Mourinho'nun Fenerbahçe'si; “Cevabı sahada vereceğiz” diyen Okan Buruk'un öğrencilerini öğrencilerini Kadıköy'de konuk edecek. Tartışmaların cevabı yarın maçın ardından belli olacak. İşte detaylar...

Akşam20 Eylül 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Derbi öncesi nefesler tutuldu! Kadıköy'de taktik savaşları
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Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başındaki ilk derbisinde ezeli rakipleri Galatasaray'ı konuk edecek. Deneyimli hoca, geçen sene şampiyonluğun 3 puanla kaybedildiği rakibe karşı takıma geldiği ilk haftadan itibaren psikolojik üstünlük sağlamaya çalıştığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Mou'nun bu tavrına karşı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise sürekli olarak "Sahada görüşelim" çağrısı yaptı. İki rekabetçi hoca, kariyerlerinde birbirleriyle ilk kez karşı karşıya gelecek...

ARKADAŞLIKLARINI BİLMİYORDUM

Ligin 5. haftasında takımının Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Mourinho, "Okan'ın, hakem Halil Umut Meler ile yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüstse herkesle arkadaş olabilir" diye konuştu. Portekizli, sık sık Galatasaray ve Okan Buruk'un kart görmesi gerektiği yönünde de açıklamalar yapıyordu... Buruk ise 3-1'lik Gaziantep galibiyetinin ardından, "İki takım da kazanmak için oynayacak. Saha içi olaylarının, hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu maç istiyoruz. Provokasyonlara gelmeyip sahada kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İLK GOLÜ ATAN KAYBETMİYOR

Öte yandan iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi rekabetin son 29 yılını kapsayan 62 lig maçındaki istatistikler dikkat çekti. Buna göre derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. İki takım arasındaki son 62 lig maçında ilk golü atan takım yalnızca 5 kez mağlup oldu. Galatasaray, bahsi geçen 29 yılda ilk golü attığı 14 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 maçın galibi olarak sahadan ayrılmayı bildi. İki takım arasında oynanan son karşılaşmada ise golü atan F.enerbahçe, 1-0'lık galibiyeti hanesine yazdırdı.

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