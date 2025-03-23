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Spor

Derbi öncesi Rafa Silva'dan kötü haber! Hazırlık maçında sakatlandı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva maçta sakatlık yaşadı. 64. dakikada oyundan çıkan Portekizli yıldız için Beşiktaş'tan açıklama yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Derbi öncesi Rafa Silva'dan kötü haber! Hazırlık maçında sakatlandı
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Trendyol Süper Lig'e verilen milli takım arasında Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u Nevzat Demir Tesisleri'nde konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafa Silva sakatlandı.

Ligde son olarak Gaziantep FK'ye 2-1, Konyaspor'a da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, verilen milli arada İstanbulspor'u ağırladı. Maçta 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku yaşandı.

Maçın ikinci yarısında sakatlanan Rafa Silva maça devam edemedi. Portekizli yıldız 64. dakikada oyundan çıktı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 29 Mart'ta Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Derbi maçı öncesi Rafa Silva'nın sakatlığı hakkında kulüpten bir açıklama gelmedi.

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