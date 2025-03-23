Trendyol Süper Lig'e verilen milli takım arasında Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u Nevzat Demir Tesisleri'nde konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafa Silva sakatlandı.

Ligde son olarak Gaziantep FK'ye 2-1, Konyaspor'a da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, verilen milli arada İstanbulspor'u ağırladı. Maçta 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku yaşandı.

Maçın ikinci yarısında sakatlanan Rafa Silva maça devam edemedi. Portekizli yıldız 64. dakikada oyundan çıktı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 29 Mart'ta Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Derbi maçı öncesi Rafa Silva'nın sakatlığı hakkında kulüpten bir açıklama gelmedi.