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Spor

Derbi öncesi sevindiren haber! Omar Colley takımla çalışmaya başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Omar Colley'den Fenerbahçe derbisi öncesi iyi haber geldi. 31 yaşındaki futbolcu bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar...

TRT Spor8 Aralık 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Derbi öncesi sevindiren haber! Omar Colley takımla çalışmaya başladı
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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

Colley, çalışma sırasında ağrı hissetmezse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.

Beşiktaş, daha önce sakat futbolcular için yaptığı açıklamada, Colley'in durumuna maç günü karar verileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Gambiyalı stoper 4 gole imza attı ve 1620 dakika sahada kaldı.

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