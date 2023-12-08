Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

Colley, çalışma sırasında ağrı hissetmezse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.

Beşiktaş, daha önce sakat futbolcular için yaptığı açıklamada, Colley'in durumuna maç günü karar verileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Gambiyalı stoper 4 gole imza attı ve 1620 dakika sahada kaldı.