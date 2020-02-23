Derbi öncesi taşlı sopalı kavga!

23 Şubat 2020 Pazar20:25 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 20:25

Edirne'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması bulunan iki grup, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde karşılaştı.

Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşen ve birbirlerine taş ve sopa fırlatan taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırdı.

Kavgada hafif yaralanan bazı taraftarlara sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Polis ekiplerince gerginliğin büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.