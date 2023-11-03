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Spor

Derbi öncesi Trabzonspor'a iyi haber

Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesi Trabzonspor'da sakatlıklarını atlatan Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe maç kadroya olacağı belirtildi.

3 Kasım 2023 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Derbi öncesi Trabzonspor'a iyi haber
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

3 İSİM MAÇ KADROSUNDA

Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.

3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Bordo mavili ekip bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan ile ligde 6. sırada yer alıyor.

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