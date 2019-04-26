Derbi ruhuyla savaşın

Kanarya’nın teknik patronu özellikle 2. yarıda oynanan Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde ortaya konan mücadeleyi örnek gösterdi. Yanal, ilk yarısı 3-0 biten, ikinci devre 3-3 beraberliğin elde edildiği Beşiktaş derbisi ve 10 kişiyle 1-1 biten Galatasaray maçındaki gibi bir performans beklediğini belirterek, “Bu takımda büyük maçları kazanacak potansiyel var. Yeter ki Fener’in büyüklüğüne yakışır oynayalım” dedi. Fener’in hocası şöyle devam etti: “Siz bu formanın hakkını verdiğiniz sürece her maçı kazanabiliriz. Trabzonspor maçında sizde derbi ruhunu görmek istiyorum. Bu karşılaşmayı alırsak, hem taraftarımızı mutlu ederiz hem de önümüzdeki maçlar için moral buluruz.”