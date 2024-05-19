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Spor

Derbi şampiyonu belirleyebilir! Süper Lig'de kritik akşam

Galatasaray bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılı ekibin 1 puan alması şampiyonluk için yeterli olacak. Ancak sarı lacivertliler de sahadan galibiyetle ayrılmak için ellerinden gelen mücadeleyi yapacak. İşte detaylar...

Akşam19 Mayıs 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Derbi şampiyonu belirleyebilir! Süper Lig'de kritik akşam
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Ezeli rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Rams Park'taki mücadeleden 1 puan alması halinde taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Fenerbahçe galip gelirse, 2023-24 sezonunun en büyüğü son haftadaki maçlarla belirlenecek. Avantajlı olan Cim-Bom, bu kez Konya'dan 1 puan aldığı anda mutlu sona ulaşacak. İki takımın bugünkü dev karşılaşması öncesi istatistikler dengeli bir derbiyi işaret ediyor. Fakat hem kendi evinde ezeli rakibini yenerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, hem de kendini kanıtlamak isteyen sarı lacivertliler, beraberliğe razı olmayacak.

ASLAN 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bu seriyi bugün de sürdürmek istiyor. İki takımın 36 maçlık istatistiklerine bakıldığında rakamlar birbirlerine çok yakın. Topla oynama oranında G.Saray, yüzde 59'la F.Bahçe'den (%56) bir adım önde. Gol ortalaması ise (2.47-2.56) Kanarya lehine. Maç başına isabetli şut ortalaması da çok yakın (GS: 6.72-FB: 6.92). Cim-Bom, rakip ceza sahasında topla buluşma alanında 27.08'lik ortalama tuttururken, Kanarya 30.14 ile daha etkili bir performans gösterdi. İsabetli pas yüzdesi iki takımın da eşit (%84).

İLK MÜCADELE TATSIZ GEÇMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, seyir zevki açısından tatsız geçmiş ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın tek isabetli şutu Ziyech'in ayağından gelmişti. Rakamlara bakıldığında beraberlik sonucunun ağır bastığı bu müsabakada şans faktörü etkin bir rol oynayabilir. Bireysel performanslar da mücadelenin neticesine direkt olarak etki edebilir. Kırmızı kart olasılığı da aynı şekilde karşılaşmadan bir kazanan çıkmasını sağlayabilir. İki takım arasında oynanan son 10 derbide F.Bahçe 35 sarı kart, 5 kez de kırmızı kart gördü. Cim-Bom ise 41 sarı ve 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler.

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